La carovana d’Irpinia in marcia per la pace. Domenica 27 marzo, ben sette comunità dell’Alta Irpinia saranno coinvolte in una manifestazione di solidarietà in favore del popolo ucraino, organizzata dall’associazione “Popolo e Territorio”.

“Carovana d’Irpinia, il valore della pace, riflessioni sulla guerra” è il titolo dell’evento che prevede l’arrivo presso i monumenti ai caduti delle guerre. Ecco i comuni coinvolti e gli orari. Alle 9 Sant’Andrea di Conza, 9.30 Conza della Campania, 10.15 Andretta, 12 Sant’Angelo dei Lombardi, 13.15 Materdomini – Caposele, 16 Ariano Irpino e tappa finale, alle 17, a Savignano Irpino.

La carovana sarà composta da sindaci, amministratori, vescovi, parroci, forze dell’ordine e militari, Pro Loco, Protezione civile, scuole, associazioni.

Presso ogni monumento sarà deposto un “Lume della pace” e ci saranno momenti di riflessione, con interventi e testimonianze.