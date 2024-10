Centro Aprea, la Cantante de “I Sognatori” Angela Romano socia onoraria del Mid

Da ormai tempo il M.I.D. e l’Associazione storica irpina A.C.V. Enzo Aprea, grazie soprattutto alla profonda sensibilità e disponibilità della Presidente del Centro Renata Romano, hanno trovato sinergia e stretto il patto per venir incontro alle fasce deboli della popolazione in particolar modo includendo attraverso un fronte comune le Persone con Disabilità all’interno delle attività e opportunità che la struttura di Contrada Nove Soldi quotidianamente e costantemente anche con immensi sacrifici pone in essere e offre a favore di tutti coloro che intendono andare oltre le barriere verso una vita migliore, anche attraverso la musica.

Quale Coordinatore Regionale della Campania del M.I.D. Giovanni Esposito, volendone conservare e custodire la nobile memoria storica viva di Angela riferimento provinciale delle disabilità, il suo esempio, la sua testimonianza forte di impegno profuso e generoso nel sociale e nel volontariato irpino da sempre fianco a fianco agli ultimi oltre ogni problematica o situazione, conferisce lei l’onorificenza quale nostra socia onoraria insieme alla già precedente memoria di Adriano Lombardi al quale è intitolato lo stadio comunale di Avellino, l’onorificenza quale testimonial ufficiale concessa al Colonnello Carlo Calcagni e a Gabriele Lucido delle Misericordie.

Il M.I.D. e il Coordinatore Esposito particolarmente non dimenticheranno mai la forza, il coraggio, la vicinanza, la sensibilità, l’altruismo, l’amore verso il prossimo, la forte lealtà e il suo impegno forte al servizio degli ultimi che ha contraddistinto in tutti questi anni Angela come persona, donna, madre e cantante di un rilevante gruppo musicale come quello de I Sognatori, un gruppo quest’ultimo che riteniamo debba essere più valorizzato in ogni ambito sociale e territoriale, conclude Esposito.