“La Campania che verrà”: giovani e futuro al centro del dibattito di AVS a Lioni

Sabato 8 novembre, alle 10,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Lioni, si terrà una manifestazione dal titolo “La Campania che verrà: prospettive per le giovani generazioni nelle aree interne”. Moderano Matteo D’Andrea e Francesca Fabrizio, dell’Unione dei Giovani di Sinistra di Avellino. Partecipano Roberto Montefusco e Giuseppina Volpe, candidati al Consiglio Regionale per Alleanze Verdi Sinistra. Conclude il senatore di Avs Peppe De Cristofaro.
