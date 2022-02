La Camera di Commercio di Avellino porta 89 aziende al “Vinitaly”. Nonostante l’ente di piazza Duomo sia ormai commissariato da un po’ di tempo, sono state attivate tutte le procedure che consentiranno alle imprese irpine di partecipare ad una delle più importanti manifestazioni del settore vitivinicolo.

La 54^ edizione del salone internazionale dei vini e distillati si terrà come ogni anno a Verona. Quest’anno da domenica 10 a mercoledì 13 aprile. Il nuovo decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022 riapre le porte alle migliaia di buyer e operatori professionali esteri che ogni anno scelgono l’evento di Veronafiere per essere in contatto con i mercati internazionali, percepire mutazioni e seguire le nuove tendenze.

L’elenco delle imprese irpine ammesse al “Vinitaly” è stato approvato dalla Camera di Commercio lo scorso 10 febbraio. Al fine di fornire informazioni di dettaglio sul layout espositivo e procedere all’assegnazione degli stand, si è tenuta una riunione operativa oggi presso la sala Convegni della sede camerale di piazza Duomo.