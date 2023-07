La Banda Musicale della Polizia di Stato in concerto all’Abbazia di Loreto

Nell’ambito delle iniziative poste in essere in occasione dell’anno Giubilare Verginiano per celebrare i 900 anni della fondazione dell’Abbazia di Montevergine, sabato 15 luglio 2023, la splendida e suggestiva cornice del chiostro settecentesco dell’Abbazia di Loreto di Mercogliano costituirà, a partire dalle ore 20:00, la cornice nella quale La Polizia di Stato sarà presente con la Banda Musicale. Tra tradizione e modernità i concerti della Banda Musicale della Polizia di Stato riassumono esperienze che illustrano il percorso della musica per fiati attraverso la storia della musica e del costume con finalità di natura sociale: unire al piacere una componente educativa cercando di sensibilizzare il pubblico alla musica rafforzando principi di armonia, concordia ed ordine.

Costituita nel 1928 sotto la guida del maestro Giulio Andrea Marchesini, la Banda Musicale della Polizia di Stato ha svolto una continua e intensa attività concertistica in Italia e all’estero e nei più prestigiosi teatri, rappresentando con tutto rilievo la Polizia di Stato.

Composta da 103 elementi, nelle sue interpretazioni di alto profilo artistico, la banda musicale della Polizia di Stato è considerata tra le migliori orchestre di fiati internazionali, conferma quest’ultima comprovata da innumerevoli registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi consensi.

Un bagaglio artistico vastissimo sempre tendente a fornire significativi segnali di modernità nel tempo, con una scelta di brani continuamente aggiornata e la presenza di pagine musicali che vanno oltre il tradizionale repertorio, configurandolo tra i più completi e rappresentativi.

Nel prestigioso appuntamento di sabato, la banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Roberto Granata, si esibirà in concerto con i seguenti brani:

Libertadores di Oscar Navarro Gonzales, Ave Maria di Astor Piazzolla, Un amore così grande di Guido Maria Ferilli, Symphonic Metamorphosis di Paul Hindemith, Core ‘ngrato di Salvatore Cardillo, Era de maggio di Salvatore Di Giacomo, Take Five di Paul Desmond, Metti una sera con… di Ennio Morriconi, West side story di Leonard Bernstein e per concludere le musiche che hanno contribuito al successo di famosissimi film.

Un appuntamento unico, da non perdere, prestigioso per il capoluogo irpino.