Kickboxing, l’irpina Oxangela Lepore si riconferma campionessa

Oxangela Lepore di Prata di Principato Ultra ha partecipato a Jesolo nei giorni 29 e 30 maggio ai campionati italiani di kickboxing nel kicklight nelle cinture bmn +70 kg jr e nel light contact stessa categoria hm aggiudicandosi il primo posto in entrambe le discipline e categorie nazionali. Un traguardo importante che rende onore all’Italia che ha rappresentato, soddisfatta la campionessa passa ai ringraziamenti:

“Ringrazio innanzitutto il mio maestro e anche cpach Claudio De Luca, la mia squadra e i miei genitori che mi hanno sostenuta anche da lontano facendomi sempre sentire l’affetto e la determinazione di cui avevo bisogno. Essere campionessa per l’ennesima volta è motivo per me di grande gioia e consapevolezza del lavoro svolto finora.”