Khatir, l’artista irpino d’adozione sara’ a Casa Sanremo Live Box

LAURO- Quando dall’Algeria arrivò in Italia con i suoi genitori Kathir aveva solo quaranta giorni ed ormai a trentadue anni, senza dimenticare la sua terra di origine e’ un irpino a tutti gli effetti. Perche’ insieme alla mamma e al papà e’ da anni residente a Lauro, dove Kathir ha realizzato anche il suo sogno: cantare. La sua voce potente e la passione per la musica napoletana che insieme all’incontro con la sua “madrina” artistica Nunzia Ferri, lo ha portato anche a vincere alcuni premi. Il trentaduenne sarà ora a Sanremo, per partecipare al Casa Sanremo Live Box, al Palafiori, che e’ una vetrina (non un concorso ne’ un talent) dove vengono selezionati artisti emergenti. Una delle voci sarà quella di Khatir. E così il sindaco del Comune di Lauro Rossano Sergio Boglione ha voluto fargli sentire la vicinanza di tutta la comunita’: “Lieti e orgogliosi esprimiamo le più vive congratulazioni al nostro giovane e talentuoso concittadino 𝑲𝒉𝒂𝒕𝒊𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒉𝒐𝒖𝒄𝒉𝒊 che durante la settimana del 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑧𝑜𝑛𝑒 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 parteciperà a 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐨𝐱 dove si esibirà dal vivo presentando anche una bellissima canzone inedita. Lauro si sentirà protagonista insieme a te. Auguri Khatir..”. Un messaggio che non ha lasciato indifferente il giovane Khatir: “Esprimo la mia gratitudine più sincera e profonda al sindaco Rossano Sergio Boglione, a tutta l’amministrazione comunale e ai concittadini,sento il vostro calore.Lauro è il mio bel paese, il paese dove ho imparato ad amare la musica, da dove è partito tutto…nel mio piccolo cercherò di fare del mio meglio per dare soddisfazione a tutti voi”.