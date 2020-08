Attualità “Key of Montevergine” dell’artista Milot sarà inaugurata dal presidente Biancardi ad ottobre 5 Agosto 2020

Le “Chiavi di Milot” vogliono essere simbolo universale di libertà contro l’attaccamento al potere della società contemporanea, ed in particolare contro il complicato sistema burocratico che rappresenta un grande limite del sistema capitalista internazionale. L’artista ha provato sulla sua pelle il dolore di essere etichettato, nell’Albania comunista, come “Gulag”, ed una volta arrivato in Italia (ha studiato all’Accademia di Brera a Milano) si è ritrovato a dover fronteggiare la difficile situazione dell’essere “immigrato”. “Nel grande sforzo che facciamo tutti i giorni-spiega Milot- per realizzare i nostri sogni, senza volerlo troviamo tante barriere, pregiudizi e meccanismi di un sistema burocratico dove è molto difficile realizzare i nostri desideri”. La chiave, come oggetto, ha lo scopo di “aprire”, e quindi rappresenta lo strumento per trovare la giusta “via” per ogni essere umano. In questa società bombardata e deformata da immagini virtuali, nella quale apparire e mostrarsi è ormai diventato l’impegno più comune, l’uomo è costretto all’incomunicabilità, di conseguenza anche gli artisti “cercano” una nuova identità per tentare di far riflettere sulla grande incertezza che viviamo oggi. La chiave è il limite del linguaggio, la soglia della comunicazione, mestolo del tempo e del mito che ci conduce dove già siamo per manifestare da un lato il malessere della nostra società e contemporaneamente la nostra capacità di conservare, pur nell’affollarsi dell’immagine tecnologica il contatto con le nostre radici primigenie. Concettualmente la chiave, un oggetto di uso quotidiano diventa mezzo per recuperare il proprio passato con la gioia del presente per guardare al futuro. La dimensione filosofica di Milot è in definitiva una vera e propria denuncia dei rischi provocati dalla perdita dei valori umani mortificati dal sistema oppressivo della vita contemporanea, teatro di dolore e violenza, luoghi contaminati dalle prevaricanti mitologie di massa. Il Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi, ha invitato l’artista Milot a realizzare “Key of Montevergine”, un’opera unica al mondo: una scultura dalle misure monumentali di oltre 40 metri, ospitata nello spiazzale antistante l’uscita autostradale di Avellino-Ovest nel territorio della città di Mercogliano. Una rotonda, un cerchio senza inizio ne fine, quasi a simboleggiare il cerchio della vita, una rinascita di una società libera, aperta a tutto e a tutti, aperta al dialogo, al confronto, e nella quale ci sia una possibilità per tutti. Sarà la scultura in acciaio corten più grande d’Europa, materiale che Milot predilige. L’artista vuole, in un momento così difficile per tutto il mondo, dare un messaggio di speranza che mira a risvegliare il pensiero collettivo di una società che ultimamente ha perso autostima. Il suo, vuole essere un “grido” universale di rispetto reciproco tra le persone, affinché queste vivano in pace tra loro e non ci siano più luoghi chiusi e distanti. Milot affronta la vita in modo semplice, così come semplice è il messaggio che vuole lanciare con la sua scultura: “Allontanate le paure individuali e collettive che ci circondano-continua- le incertezze e i dubbi. Il mio vuole essere soprattutto un messaggio positivo di speranza perchè tutti abbiamo il diritto di realizzare i nostri sogni, ed a tutti devono essere garantite le stesse possibilità per farlo”. Negli ultimi anni la “chiave” è divenuta un emblema di riferimento per Milot, simbolo di tutte le sue opere, sia di pittura, che di scultura, che nelle grandi installazioni. Una chiave, un messaggio, un’emozione! Direttore artistico del progetto l’artista Michele Stanzione. L’opera sarà realizzata dalla “Ditta Metalzurlo”. L’ inaugurazione è prevista per il mese di ottobre.

Curriculum dell’artista Milot

Milot, Artista contemporaneo del ’69 vive e lavora a Firenze. Si laurea presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera nel 1999 dove vince una borsa di studio per l’University of Art & Design di Loughborough in Inghilterra. Nel 2003 espone al Museo del Maschio Angioino di Napoli con la personale “Le veneri di Milot“ a cura di Francesco Poli ed Eduardo Cicelyn. Nel 2010 Vince il “Premio alle Eccellenze” alla rassegna Napoli Cultural Classic. Durante le Olimpiadi del 2012 gli viene conferita la medaglia d’oro in pittura al Barbican Center Museum di Londra. Nello stesso anno è invitato a partecipare alla VI edizione della Biennale d’Arte Internazionale di Beijing presso il Museo Nazionale di Pechino. L’anno 2014 partecipa alla rassegna “Open 14”, Venezia Lido, esposizione internazionale di scultura ed installazione a cura di Paolo De Grandis. Nel 2015 vince il primo premio al Museo Water Cube Beijing. Nel 2016 riceve l’onoreficenza di Visiting Professor presso l’Università di Arte e Design di Shandong in Cina. Nel 2016 è curatore della sezione internazionale della 6° Biennale della Fotografia di Jinan, Shandong, Cina. Nello stesso anno, a Roma, vince il primo premio della rassegna “Eccellenze dell’arte contemporanea” a cura di Francesco Gallo Mazzeo. Nel 2017 è curatore della mostra personale del fotografo internazionale Zeng Yi al Museo Nazionale di Tirana. Espone in una doppia personale “Azione e Pensiero Xhixha e Milot” presso il Palazzo Reale di Torino a cura di Anselmo Villata. Partecipa alla 10° edizione “Stemperando” Biennale delle Opere su Carta di Torino. Esposizione personale “Believe” presso la Galleria Tornabuoni di Firenze a cura di Lucio Trizzino. Realizza la scultura permanente a Lizzanello (LE) nella rassegna ”Arte & Diritti Umani“ a cura di Massimo Guastella. Nel 2018 realizza la scultura permanente di 20 metri “La chiave di Cervinara” a cura di Peppino Vaccariello. Nel 2019 espone a Pechino nella rassegna “The International Artist adn Children’s Art a cura di Liu Ruowang. Nello stesso anno espone presso il Museo d’Arte Contemporanea Arcos di Benevento nella personale “Key for umanity” a cura di Ferdinando Creta e Nello Valente. E’ curatore per l’installazione monumentale di due sculture del Maestro Wu Weishan al Museo Leonardiano di Vinci. Dal 2020 è Direttore del DODO Art Museum di Pechino.