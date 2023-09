Kalashnikov nelle campagne di Quindici: informata l’Antimafia, partono esami sull’arma

QUINDICI- Anche se per il momento a procedere nel fascicolo contro ignoti per detenzione di arma da guerra, il potente fucile Ak47 (meglio noto come kalashnikov) è la Procura di Avellino, gli agenti della Squadra Mobile avrebbero già segnalato il rinvenimento anche alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, visto che appare verosimile che l’arma per la sua potenzialità possa far parte dell’arsenale di una delle organizzazioni attive sul territorio del Vallo di Lauro.

Intanto il kalashnikov sequestrato dagli agenti agli ordini del vicequestore Aurilia sarà sottoposto agli esami per verificare eventuali tracce dattiloscopiche, in buona sostanza le impronta, per risalire a chi lo aveva in uso o quantomeno lo custodiva nelle campagne della zona.

L’arma, rinvenuta a pochi metri dal Regio Lagno nella zona tra le due frazioni del paese, quella di Bosagro e Beato, ora sarà analizzata dal personale del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica. Intanto il colpo assestato dagli agenti della Prima Sezione della Mobile di Via Palatucci apre ipotesi su diversi possibili scenari legati alla presenza di un’arma in una zona così prossima al centro abitato (già in passato lungo le sponde del regio lagno erano state rinvenute armi).

A partire dalla possibilità che potesse essere impiegata per qualche azione criminale o, più verosimile, che data la pressione delle ultime settimane da parte della Polizia, la Questura ha infatti intensificato i controlli e la vera e propria caccia alle armi dei clan nelle ultime settimane (con diverse perquisizioni), il kalashnikov stesse per essere spostato in un luogo più sicuro. A rovinare i piani ci hanno pensato gli agenti della Squadra Mobile che già da qualche giorno lavorano per risalire alla provenienza e soprattutto ai detentori dell’Arma. Gli esami, oltre alla possibilità di verificare eventuali impronta saranno utili anche a stabilire se l’arma posse essere stata utilizzata in eventuali azioni criminose.