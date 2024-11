Judith Hill porta il suo “Letters from a Black Widow” in anteprima europea al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino

L’8 novembre 2024, nell’ambito della Rassegna Musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino arriva sul palco, in anteprima Europea, Judith Hill ed il suo Letters from a Black Widow.

La Hill è una talentuosa cantante ed una polistrumentista, il suo primo album Back in time, fu prodotto dall’etichetta musicale di Prince, con cui ha lavorato per diversi anni. Non si può poi certamente dimenticare la sua partecipazione al Tour di Michael Jackson, This is it Tour. Difficile poi sintetizzare la carriera dell’artista che ha collaborato con musicisti del calibro di John Legend, Gregg Allman, Anastacia, Carole King, Eric Clapton, Josh Groban, Robbie Williams e Rod Stewart.

Judith Hill, ha imparato dal Principe di Minneapolis non solo la capacità di vivere il palco in maniera efficace e straordinaria, ma anche e soprattutto la fusione di espressioni musicali.

Attraverso la sua voce passa dal jazz, al funk, saltando in sella al cavallo black del R&B, correndo e riappropriandosi delle radici del rap e dell’hip hop.

Blues e Pop si mescolano rendendo lo spettacolo qualcosa di unico ed irripetibile.

Si viene catapultati nel funk-rock di “Flame”, oppure in brani in cui l’influenza del mitico Prince è notevole, come “My Whole Life Is In The Wrong Key” e “We Are The Power”., fino ad arrivare al soul rock di Black Widow.

La Hill usa la voce come uno strumento, ma uno strumento forte e temperato come l’acciaio, non vi sono forzature, niente tecnicismi, solo l’anima che attraversa il palco e raggiunge lo spettatore. Si racconta la Hill e racconta di un mondo di empowerment femminile, di come si possono attraversare le tenebre raccontando il proprio disagio è dolore e non vi è nulla di più coinvolgente e black.

I biglietti e gli abbonamenti per la rassegna sono in vendita sul circuito GO2 e presso il punto vendita Music Point, in Via Colombo, Avellino e presso la biglietteria del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.