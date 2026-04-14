Jorit posta la foto dal murale per Francesca Albanese: work in progress

NAPOLI- Francesca work in progress. E’ il messaggio, con tanto di foto pubblicato sulla pagina di Jorit. Come e’ noto la Francesca in questione e’ la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, originaria di Ariano Irpino, finita nel mirino di Usa e Israele per le sue posizioni su Gaza. Quello di Jorit è un murale che omaggia i bambini, infatti ha per titolo quello di una canzone di Enzo Avitabile “Tutt’ egual song’ ‘e criature” . Il murale è stato realizzato su un palazzo del quartiere Barra di Napoli, periferia est.