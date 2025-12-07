Job Shadowing: un ponte tra Italia e Turchia per l’educazione

Dal 1° al 5 dicembre l’Istituto Comprensivo Regina Margherita-Da Vinci ha ospitato una delegazione proveniente da Konya, Turchia, composta da terapisti-docenti e da un delegato del Konya Provincial Directorate of National Education. L’iniziativa, inserita nel programma di job shadowing, ha permesso ai nostri ospiti di osservare da vicino il funzionamento del sistema scolastico italiano, confrontandosi con metodologie, pratiche didattiche e approcci inclusivi.

Cinque giorni intensi, ricchi di scambi culturali e professionali, hanno offerto un’occasione preziosa di crescita reciproca. La delegazione turca ha visitato i diversi gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo cittadino, approfondendo temi strategici quali inclusione, strategie e metodologie didattiche innovative, valutazione e gestione delle risorse umane. Nonostante le differenze linguistiche, il desiderio di comunicare e condividere esperienze ha reso possibile un dialogo costruttivo. «Le vostre domande ci hanno stimolato a riflettere sul nostro lavoro quotidiano», ha dichiarato il dirigente scolastico Prof. Vincenzo Bruno, sottolineando l’importanza di queste iniziative per l’internazionalizzazione delle scuole e per la costruzione di una rete educativa europea. L’Istituto, già accreditato Erasmus+, promuove attivamente gli interscambi culturali e il potenziamento linguistico delle lingue straniere, attraverso mobilità con scuole estere, sia degli alunni che del personale ATA e docente.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto: staff, docenti, personale ATA e partner esterni, tra cui il Prof. Fabrizio Scotto dell’Istituto Tecnico Agrario diretto dal dirigente scolastico Prof. Pietro Caterini, il Dipartimento di Agraria dell’Università “Federico II” di Napoli, nonché la Sovrintendenza alle Belle Arti della città di Atripalda, che hanno consentito una conoscenza a trecentosessanta gradi della nostra realtà culturale e territoriale.

Fondamentale è stato il contributo dei docenti della Federico II, Dott. Martino Forino e Dott.Luigi Picariello, che hanno mostrato alla delegazione turca il nuovo Polo Enologico di Eccellenza inaugurato ad Avellino: una struttura che rappresenta un’eccellenza unica nel panorama universitario del Sud Italia, punto di riferimento per la formazione e la ricerca nel settore vitivinicolo.

Particolarmente interessante anche l’incontro con il Prof. Geppino Del Sorbo, che ha illustrato il progetto “Alla scoperta di Avellino”, iniziativa didattica e culturale spesso associata alla figura dello storico Armando Montefusco. Il progetto mira a far conoscere agli studenti e alla comunità la storia, l’evoluzione urbana e il patrimonio di Avellino attraverso strumenti digitali, multimediali(filmati, ricostruzioni visive), percorsi interattivi e la valorizzazione della memoria locale, intrecciando cultura, identità e innovazione digitale.

Un ringraziamento speciale va a Lello Barbarisi, Consigliere Delegato alla Cultura ed alla Valorizzazione dei Beni Culturali del Comune di Atripalda, grazie al quale è stata possibile la visita all’area archeologica di Antica Abellinum. La delegazione turca è stata accompagnata dal Dott. Giuseppe Calvo e dal suo staff, che hanno illustrato la storia e le peculiarità di questo sito, offrendo agli ospiti una preziosa occasione di approfondimento sulla ricchezza archeologica e culturale del territorio irpino.

L’impegno dell’Istituto Comprensivo non si è limitato solo a mostrare il nostro sistema educativo, ma ha voluto anche far conoscere ai colleghi turchi uno scorcio della nostra Irpinia, valorizzando il territorio, le sue eccellenze e la sua storia.

«Il successo di questa esperienza è frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa», ha aggiunto Bruno, evidenziando come la collaborazione sia la chiave per affrontare le sfide educative del futuro.

Il momento conclusivo della visita è stato particolarmente emozionante: la cerimonia di saluto è stata accompagnata dai canti del coro della scuola Leonardo da Vinci, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Durante la cerimonia, si è svolto anche un collegamento con la Dirigente Scolastica Pamela Petrillo dell’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco” di Fontanarosa e con l’Ambasciatore Erasmus Prof. Gianluca Marano, che hanno sottolineato quanto sia importante la dimensione europea dell’istruzione e il valore di queste esperienze di scambio per la crescita delle nuove generazioni.

La visita si è conclusa con i saluti ai colleghi turchi Metin Tas, Tugce Goger, Abdullatif Unalan, Duygu Urasan, Gamze Akkus Ergin e Feyyaz Agah Karataser, con l’auspicio di ritrovarsi presto per nuove occasioni di confronto e crescita professionale. L’Istituto Regina Margherita-Da Vinci conferma così il proprio impegno nell’apertura internazionale e nella promozione di una scuola inclusiva e innovativa.