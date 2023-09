Italia veloce e connessa. Prima giornata del convegno di Co.NA.P.I in collaborazione con Confintesa

La prima giornata del Convegno organizzato da Co.N.A.P.I Nazionale in collaborazione con Confintesa, ha visto la partecipazione di molti professionisti del settore che hanno affrontato e approfondito tutti gli aspetti tecnici del CCNL, della LOGISTICA e dei TRASPORTI.

Al tavolo delle trattative è stato posto l´accento sulla necessità di porre in essere un Contratto che tenga conto dell’importanza di figure professionali e di un contratto che rafforzi la tutela delle aziende e degli autotrasportatori.

Nel contempo è stato sottolineato l’importanza di un trasporto sostenibile che abbia le caratteristiche come sicurezza, ed efficienza le quali si ottengono con una buona DIGITALIZZAZIONE e CONNETTIVITA´, valorizzando la figura dell’autotrasportatore che dovrà essere vista come una vera e propria professione riconosciuta a vari livelli.

Puntare dunque sulla formazione completa che dia l’opportunità al settore trasporti di diventare sempre più competitivo , soprattutto dai giovani, che dovranno valutarla come una vera opportunità di lavoro, riconoscendogli il titolo di PROFESSIONE di AUTISTA.

Co.N.A.P.I Nazionale e CONFINTESA hanno voluto il confronto per sviluppare e saldare i rapporti con le aziende e gli autotrasportatori che dovranno sentirsi tutelati e garantiti da una contrattazione che tenga conto della sicurezza che trova concretezza in una FEDERAZIONE DI AUTOTRASPORTATORI che sia in grado di interloquire con gli organi della pubblica amministrazione che a sua volta deve garantire massima disponibilità a comprendere le esigenze delle aziende e degli autisti di mezzi di trasporto su gomma.

Marika Remondelli