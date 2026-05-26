Isochimica, operai e familiari ricevuti a Palazzo di Citta’ dal commissario Perrotta

AVELLINO- Una delegazione di operai e familiari delle vittime dell’ ex Isochimica di Pianodardine, accompagnati dall’avvocato Brigida Cesta, sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo di Citta’ dal commissario prefettizio Giuliana Perrotta, che ha raccolto le istanza dei lavoratori e si e fatta promotrice di una segnalazione della vicenda che li vede da anni in attesa di una parola fine presso il Ministero degli Interni. Al commissario Perrotta, gli operai hanno consegnato le due lettere inviate alla premier Giorgia Meloni e al Capo dello Stato Sergio Mattarella e hanno raccontato sia cosa avveniva nella fabbrica negli anni in cui si scoibentavano le carrozze che l’odissea che stanno vivendo da anni, infatti sono ancora in attesa di un verdetto definitivo, il processo è ancora in Appello, la prossima udienza e’ fissata per il 10 giugno, ma molto probabilmente slitterà a causa dell’astensione proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane. Il commissario e’ anche in attesa di una breve relazione su tutta la vicenda che sara’ inviata dall’avvocato Brigida Cesta, per trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.