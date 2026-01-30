Isochimica, la strage degli operai continua: trentasettesima vittima

AVELLINO-Trentasette. La macabra contabilita’di una strage silenziosa che, si teme, possa essere anche destinata all’indiffeerenza e all’oblio. Quella della fabbrica della morte, l’ex Isochimica. Trentasette non e’ un numero ma un’altra vita spezzata. Quella di un giovane che in quella fabbrica pensava di aver trovato il suo futuro,invece aveva trovato un killer silenzioso:l’amianto. Ancora un ex operaio dell’Isochimica deceduto. Si tratta del sessantaseienne Ciro Preziuso. L’ex operaio dell’Isochimica era tra le parti civili del processo. Sulla pagina dei lavoratori dell’ex Isochimica si legge: è una delle pagine più nere della storia industriale italiana, una fabbrica di veleno che ha segnato corpi , famiglie e un’intera città. Decine di morti, famiglie spezzate, responsabilità che faticano ancora a diventare giustizia. Nel processo di Appello dovranno essere nuovamente ascoltati i consulenti della Procura di Avellino che si occuparono delle autopsie.