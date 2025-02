IrpiniaNews sbarca su Instagram: ecco il nuovo canale social

IrpiniaNews sbarca su Instagram per ampliare la portata della comunicazione del primo giornale online della provincia di Avellino.

Sarà possibile seguire la pagina a questo link e restare aggiornati su tutte le notizie di attualità, cronaca, politica e sport dal territorio irpino.

Come per il canale Facebook, Instagram sarà uno spazio anche di dialogo, in cui lasciare opinioni e commenti, fare domande e discutere le notizie.

Tuttavia, per un corretto utilizzo di questo strumento, si è invitati a rispettare poche e semplici regole per garantire un confronto civile.

La redazione di Irpinianews si riserva la possibilità di eliminare commenti che utilizzino turpiloquio, inappropriati e offensivi, oltre che materiale diffamatorio e discriminatorio (in relazione a genere, orientamento sessuale, nazionalità, età, condizioni personali e sociali).

Non saranno ammessi contenuti che violino i diritti di terzi (inclusa la privacy) o che ne mettano a rischio la sicurezza.