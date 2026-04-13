Irpiniambiente, conferenza stampa sul provvedimento della Corte dei Conti con Ato e Salza Irpina

E’ convocata per Mercoledì 15 Aprile, alle 10:30, una conferenza stampa per illustrare il provvedimento con il quale la Corte dei Conti si è espressa sulla deliberazione del comune di Salza Irpina per l’acquisizione delle quote della società provinciale Irpiniambiente. Il

deliberato conferma quanto a più riprese evidenziato dai vertici dell’Ente d’Ambito e riveste una notevole importanza perché definisce il percorso procedurale da seguire per l’acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente, individuata dall’Ato quale soggetto gestore del servizio integrato. L’iniziativa – in programma presso la Sala Montevergine della

sede della Regione Campania di collina Liguorini – vedrà la partecipazione del Presidente dell’Ato Rifiuti Vittorio D’Alessio, del sindaco di Salza Irpina e consigliere dell’ente d’ambito Luigi Cella, dei consiglieri dell’Ato di Avellino.