Politica Irpinia verso le amministrazione 2021, Noi Campani riunisce il direttivo provinciale 22 Febbraio 2021

Il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino, e il presidente provinciale, Franco Rauseo, hanno convocato per domani, martedì 23 febbraio, alle ore 19, la direzione del movimento che si riunirà su Skype per avviare un confronto in merito ai prossimi appuntamenti elettorali di primavera che vedranno al voto 30 comuni oltre al rinnovo del Consiglio provinciale.

“Siamo una forza politica – dichiarano – che ha dimostrato di essere presente e radicata in provincia di Avellino. Il nostro risultato delle elezioni regionali ne è la riprova. In una condizione di grande frammentazione di liste, il nostro movimento ha raccolto il 5,5 per cento senza apparati di potere e amministratori. Forti di questo risultato stiamo strutturando il nostro movimento intorno a tanti giovani amministratori e professionisti. Siamo convinti di avere proposte e contenuti validi sui quali confrontarci con le altre forze politiche, a partire da quelle che sostengono il governatore della regione Vincenzo De Luca. Attenderemo, infine, la celebrazione del congresso provinciale del PD ed auspichiamo che si possa aprire con il nuovo segretario una stagione di dialogo sulle questioni inerenti la crescita e lo sviluppo del territorio della provincia di Avellino. Ci sono temi importanti a partire dai collegamenti con la stazione dell’alta velocità in Valle Ufita, al rilancio turistico, ma anche questioni inerenti la sanità con la riorganizzazione dei distretti delle ASL e la campagna vaccinale anticovid. Siamo convinti di offrire un’offerta politica valida sia in termini di rappresentanza che di programmi. Questa è la ragione per cui in molti guardano al nostro movimento”.