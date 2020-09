Politica Irpinia Vale Tour, Bochicchio: domani tappa a Caposele. “Serve un progetto di valorizzazione della Valle del Sele” 9 Settembre 2020

“Il mio ‘Irpinia Vale Tour’ arriva a Caposele. Grazie alla disponibilità dei cittadini attivi della Valle del Sele domani pomeriggio mi confronterò sulle questioni più rilevanti che riguardano quest’area della provincia di Avellino molto importante dal punto di vista delle risorse idriche, delle bellezze naturali e del turismo”, così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio. “Le sorgenti di Caposele offrono acqua ad altre province e regioni ma troppo spesso l’oro blu scarseggia proprio nei Comuni irpini a causa di guasti delle condotte o sospensioni programmate. Il tema del riequilibrio nella gestione, anche finanziaria, delle risorse idriche deve essere posto in maniera seria e definitiva, garantendo alla provincia di Avellino un approvvigionamento senza problemi e una riqualificazione delle reti per evitare sprechi d’acqua e disagi ai contribuenti. Chi gestisce le risorse idriche dovrebbe impegnarsi su questo fronte senza altre velleità di sorta”, dichiara la candidata pentastellata. “Per non parlare poi delle grandi opportunità di sviluppo offerte dalla presenza di un rinomato luogo di culto come il Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini o di uno scenario naturalistico mozzafiato come l’oasi di Senerchia o di un suggestivo attrattore turistico come il Borgo di Quaglietta a Calabritto. Punti di forza, questi, che andrebbero implementati attraverso politiche di valorizzazione dei territori di più ampio respiro che finora sono mancate nella visione complessiva della Regione Campania. Il Movimento 5 Stelle si propone di invertire la rotta puntando sul ‘locale’ e rispondendo alle esigenze delle comunità”, conclude Bochicchio. Appuntamento, quindi, domani, giovedì 10 settembre, alle ore 18.30 presso il bar Gianna in Corso S. Alfonso a Materdomini, Caposele.