Irpinia Terra di Mezzo, Michele Placido ospite del quarto appuntamento

“Irpinia Terra di Mezzo” è ormai a metà del suo percorso. Sono tre le ultime serate da depennare nel calendario del festival ideato dal direttore artistico Fiorenza Calogero e co-finanziato dalla Regione Campania, a valere sul POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale”.

Il quarto appuntamento si terrà a Santo Stefano del Sole, con ospite Michele Placido. Un recital durante il quale il regista e attore interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi della letteratura italiana, come Dante, Montale, D’Annunzio e Neruda, ma anche versi di importanti poeti e scrittori napoletani come Raffaele Viviani ed Eduardo De Filippo.

Il tutto sarà accompagnato dalle note delle più belle e classiche canzoni napoletane, suonate e cantate da Gianluigi Esposito e Antonio Saturno.

Come per tutti gli altri appuntamenti, è possibile prendere parte alla mostra del fotografo Antonio Esposito “Il Paesaggio di Santo Stefano del Sole tra Poesia e Memoria” presso il Palazzo Comunale. Appuntamento a domenica, ore 21, presso Piazza del Sole.

Per tutti i dettagli, consultare la pagina Facebook “Irpinia Terra di Mezzo”, dalla quale è anche possibile scaricare la brochure dell’intero festival.