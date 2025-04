Irpinia, terra di centenari: grande festa per i 100 anni di Vincenzina Minichiello

Un traguardo straordinario per Vincenzina Minichiello, che ieri ha spento 100 candeline circondata dall’affetto della sua famiglia e della comunità. Nata a Melito Irpino nel 1925, vive a Grottaminarda, precisamente in contrada Barricella, zona di confine tra i due comuni irpini.

Per celebrare questo importante giorno, oltre ai familiari e agli amici, erano presenti anche i sindaci di Melito Irpino e Grottaminarda, a testimonianza dell’affetto e della stima che le comunità nutrono per Nonna Vincenzina. La centenaria vive con il figlio Antonio Minichiello, ex vigile urbano di Grottaminarda, ora in pensione. Per l’occasione, dall’Australia è tornata anche la figlia Cristina Minichiello, che non ha voluto mancare a questo momento speciale.

Un secolo di storia vissuto con forza e determinazione, in una terra ricca di tradizioni e legami familiari profondi. Vincenzina Minichiello rappresenta un simbolo di memoria e saggezza per l’Irpinia, che ieri le ha reso omaggio con gioia e riconoscenza.