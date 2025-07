Irpinia, nasce il primo Team Vannacci intitolato a Giambattista Vico

Domani, giovedì 24 Luglio alle ore 18 e 30 presso il “Circolo della Stampa” in Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino, verrà presentato il primo Team Vannacci nato in In Irpinia. Il team è intitolato al filosofo Giambattista Vico per volontà dei suoi fondatori, in omaggio alla massima vichiana “verum esse ipsum factum” più che mai attuale in questo “mondo al contrario”. Oltre ai fondatori, trai quali si annoverano il prof. Sergio Barile, l’avvocato Giulia Galdenzi, il vicecommissario della Lega Sabino Morano, i dirigenti leghisti Eugenio Musto e Massimo Bimonte, interverrà il dirigente nazionale Giulio Curatella in rappresentanza della segreteria nazionale del MAC (Movimento Mondo al Contrario).

Atteso l’arrivo di Roberto Vannacci, nei prossimi mesi, in Irpinia.