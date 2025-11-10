“Irpinia – Storta va, deritta vene”: quando il gioco si fa… irpino

“Irpinia – Storta va, deritta vene”, il nuovo gioco da tavolo firmato Demoela, ideato da Federica Brogna, giornalista e fondatrice del magazine United States of Italy, è stato presentato questa mattina al Carcere Borbonico di Avellino, alla presenza della stessa autrice, del presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, dell’illustratrice Gaia Guarino e di Ernesto Pio Sessa di Shibui Creative Studio, che ne ha curato la realizzazione grafica. Il progetto, che gode del patrocinio morale della Provincia di Avellino, nasce come un omaggio autentico alla terra d’origine della sua ideatrice, con l’obiettivo di raccontare l’Irpinia attraverso il linguaggio universale del gioco e della condivisione. Un viaggio attraverso le tradizioni, i detti e le usanze della nostra amata terra. Nel pomeriggio presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone, i ragazzi del Convitto Nazionale Pietro Colletta hanno avuto modo di giocare e divertirsi tra carte di 𝘤𝘪𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘰 𝘧𝘶𝘰𝘴𝘴𝘰 e scoprire curiosità e tradizioni della nostra storia.