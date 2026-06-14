Irpinia Pride 2026, oggi ad Atripalda la parata dell’orgoglio e dei diritti

Tutto pronto per l’Irpinia Pride 2026, in programma oggi pomeriggio ad Atripalda. La manifestazione, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più significativi per la promozione dei diritti civili e dell’inclusione in provincia di Avellino, vedrà la partecipazione di associazioni, istituzioni, attivisti e cittadini provenienti da tutta l’Irpinia e non solo.

Il corteo prenderà il via alle ore 16.30 da Piazza Umberto I e attraverserà le strade della città con colori, musica e momenti di riflessione dedicati ai temi dell’uguaglianza, del rispetto delle differenze e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Lo slogan scelto per l’edizione 2026 è “Tranquill* non è contagioso, è favoloso!”, un messaggio che richiama l’importanza dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità in una società sempre più inclusiva.

Ospite principale della manifestazione sarà Priscilla, volto noto del panorama artistico e televisivo italiano, che accompagnerà il Pride insieme a numerosi protagonisti del mondo dell’attivismo, della cultura e dello spettacolo. Tra gli ospiti annunciati figurano Alessio Marzilli, Giulia Molino, Porpora Marcasciano e Pasquale Quaranta. Previsti inoltre gli interventi di Ragone, Christian Coduto, Natascia Maesi, don Vitaliano Della Sala, Giuseppina La Delfa, Alessandra Mariano, Carmela Smaldone e Avionica. Ad animare la giornata sarà anche la musica di Dj Voice Margot.

L’iniziativa è promossa con il sostegno di numerose associazioni e realtà del territorio e vede il coinvolgimento di enti locali, organizzazioni sindacali e soggetti impegnati nella tutela dei diritti umani e civili.