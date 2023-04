Irpinia Pride 2023, la rapper BigMama sarà madrina dell’evento

L’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” mantiene le promesse fatte ed è finalmente pronta a svelare la nuova sorpresa in vista dell’Irpinia Pride 2023. L’attesissimo evento che il 10 giugno colorerà la città di Avellino avrà infatti ben quattro personalità che, con la loro partecipazione, faranno da testimonial per celebrare l’orgoglio della comunità LGBT+ e supportare la lotta per i diritti civili. Perciò, così come Cosimo Alberti e Paolo Rondelli formeranno la coppia di padrini della manifestazione arcobaleno, anche le madrine saranno due e al nome di Ares Kent si unirà quello di BigMama.

La nota rapper di origini irpine ha accolto con grande entusiasmo la proposta, confermando immediatamente la propria volontà di sostenere la causa di “Apple Pie”, dicendosi anche fiera di potersi spendere positivamente per la propria terra e dimostrando grande sensibilità alle tematiche portate avanti dall’associazione avellinese, di cui condivide gli ideali. Ideali a cui BigMama stessa presta da sempre la voce e lo fa attraverso i suoi canali social, le sue partecipazioni sui grandi palchi nazionali e, soprattutto, con la sua musica. Dunque, il direttivo di “Apple Pie” afferma di essere orgoglioso e grato di poter avere il supporto di quattro artisti che provengono da mondi ed esperienze professionali diversi, ma che hanno in comune la forza e la voglia di scendere in piazza per un mondo più equo e inclusivo e che hanno scelto di farlo proprio ad Avellino.

BigMama

BigMama è il nome d’arte di Marianna Mammone. Classe 2000, vive a San Michele di Serino, in provincia di Avellino, prima di arrivare nel 2019 a Milano. BigMama è lo scudo di Marianna, l’alter ego artistico che le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica. Le sue canzoni si distinguono per il carattere forte, anche quando tratta argomenti intimi, e spicca all’orecchio la padronanza che ha nel rap, tra flow, wordplay e linguaggio. Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta Pluggers, con la quale inizia un nuovo percorso che parte dai singoli “Mayday” e “Formato XXL” e, l’anno successivo, comincia la collaborazione con Epic/Sony Music Italia e pubblica il singolo “TooMuch”, prodotto da Crookers, a cui segue “Così Leggera”.

BigMama è una delle giovani più interessanti del panorama musicale italiano e viene infatti scelta da Spotify come una delle dieci artiste di RADAR Italia, il programma globale della piattaforma di streaming nato per supportare i talenti emergenti nei vari Paesi.

Il 2022 di BigMama inizia alla grande: è la testimonial di Zalando per #voceallostile, per il quale reinterpreta il classico “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli e il suo volto finisce sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano.

Il 15 aprile 2022 esce il suo primo disco “Next Big Thing”, una dimostrazione di tutto il suo carattere deciso che le ha permesso di superare le prove più difficili che la vita può mettere di fronte. Il primo maggio sale sul palco del Concertone di Roma e conquista tutti con un discorso sulla body positivity, criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona e, nelle settimane successive, viene scelta per la campagna di lancio di Di4ri, la prima serie italiana per ragazzi targata Netflix.

Durante l’estate dello stesso anno BigMama è protagonista del suo primo tour: venti date in giro per l’Italia nelle quali mette in mostra tutto il suo talento e il suo carisma sopra un palco. Partecipa a Sanremo 2023 come ospite nella serata dei duetti, con una performance iconica di “American Woman” insieme ad Elodie e il 20 febbraio annuncia il suo nuovo singolo “Ma che hit”, prodotto da Damiank.