Irpinia Pride 2023: il 10 giugno ad Avellino fa tappa il colorato tour dei diritti

Il Comune di Avellino sfilerà accanto alla comunità LGBTQI+ in occasione dell’”Irpinia Pride 2023”, previsto il prossimo 10 giugno. Questa mattina, a Palazzo di Città, il programma dell’evento è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Laura Nargi, dell’assessore alle Pari Opportunità Marianna Mazza e dei referenti dell’associazione Apple pie.

Si partirà alle ore 17 in piazza Libertà per poi toccare Corso Vittorio Emanuele e viale Italia, fino alla rotonda di San Ciro e tornare indietro, in un colorato tour dei diritti. Nel corso della manifestazione, si alterneranno momenti di musica e di divertimento, ma anche di riflessione. Sei tappe che saranno arricchite dalle testimonianze dei padrini e delle madrine dell’evento: da BigMama a Cosimo Alberti, da Paolo Rondelli a Sara Esposito. Un’onda arcobaleno che attraverserà il centro città per dire no all’omofobia e chiedere uguali diritti per tutti.