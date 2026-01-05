Irpinia, possibile ritorno della neve: fiocchi attesi fino alle aree collinari

La settimana in Irpinia si apre all’insegna del maltempo e della scarsa visibilità. All’Osservatorio Metereologico di Montevergine il cielo si presenta coperto e, nel corso della notte, si sono registrate deboli precipitazioni piovose. La temperatura attuale è di 4,5°C.

Lunedì 5 gennaio

Per la giornata di oggi sono previste condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni nelle ore notturne e in quelle mattutine. Le temperature sono attese in leggera flessione, mentre i venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti meridionali, tendendo a cessare dalle ore centrali del giorno.

Martedì 6 gennaio, giorno della Befana

Domani il tempo è destinato a peggiorare ulteriormente. Sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse che, nel corso delle ore pomeridiane, potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo. I venti saranno inizialmente deboli o moderati dai settori meridionali, per poi disporsi da nord-est dal tardo pomeriggio.

Permangono ancora alcuni dettagli previsionali da definire, come è normale nel medio periodo, ma lo scenario generale appare ormai delineato.

Sguardo a metà settimana: possibile maltempo invernale

La situazione meteorologica sembra infatti preparare il terreno a un episodio di maltempo invernale, atteso sul territorio irpino nella giornata di mercoledì. Gli ingredienti per fenomeni nevosi fino a quote collinari sembrano essere presenti. Le condizioni fortemente barocline, legate al disallineamento tra il minimo di pressione al suolo e quello in quota, favoriranno una ventilazione settentrionale nei bassi strati e sud-occidentale nella media troposfera, una combinazione ideale per la caduta di precipitazioni significative.

Sui quantitativi è ancora presto per esprimere valutazioni definitive: molto dipenderà dall’estensione e dalla persistenza dei fenomeni, che secondo molte proiezioni potrebbero attenuarsi già dal tardo pomeriggio. Nelle aree montuose, tuttavia, è attesa una nevicata consistente, in grado di compensare almeno in parte il deficit nivometrico accumulato finora.