Irpinia Poetica: dal 25 maggio, un evento multi-artistico in città e provincia

Una manifestazione culturale multi–artistica avrà luogo ad Avellino e in alcuni paesi dell’Irpinia: Atripalda, Cesinali e Lapio, nelle date del 25 maggio, in anteprima, e poi dal 28 maggio al 1 giugno.

Irpinia Poetica è un evento di divulgazione culturale diffuso, di grande spessore nei contenuti ma semplice e fruibile nei canali di comunicazione rivolti al pubblico. L’intento è anche quello di creare una tradizione di interscambio culturale tra l’Irpinia e le città e i paesi degli artisti che vi saranno stati ospiti. Contemporaneamente questa esperienza offerta al territorio avrà la funzione di far conoscere la terra irpina nel mondo.

Quasi cento gli ospiti degli eventi: poeti, narratori, musicisti, drammaturghi, registi di cinema e teatro, provenienti dal territorio irpino e da altre regioni italiane ma anche da altre nazioni; solo per fare qualche esempio: Elio Pecora, Luigi Fontanella, Gualberto Alvino, Davide Rondoni, Cristò Chiapparino, Igor Esposito, Maria Pia De Vito, Alessio Arena, Francesco Napoli, Alessandra Corbetta, Vilma Beniek, Pietro Razzino, Eleonora Rimolo e, per il territorio irpino, Teresa Sarno, Livio Borriello, Antonello Matarazzo, Domenico Cipriano, Monia Gaita, Carlo Crescitelli, Cinzia Coppola, Emilia Cirillo, Antonietta Gnerre, Andrea Pinto, Rossella Luongo, Claudia Iandolo, Emanuela Sica, Paolo Battista, Claudio Sara, Antonio Cucciniello, Giovanni Carullo e molti altri.

Gli incontri si terranno nel corso di più appuntamenti giornalieri e in più sedi, tra le quali Villa Amendola, il Museo Irpino, Biblioteca Provinciale, Archivio di Stato e piazza Libertà; Palazzo Filangieri a Lapio, Chiesetta della Confraternita di Santa Monica ad Atripalda; Centro polifunzionale a Cesinali.

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Avellino, dei Comuni di Avellino, Atripalda, Cesinali e Lapio e vede la collaborazione delle più attive associazioni culturali del territorio.

Il programma e i profili degli artisti partecipanti sono pubblicati sulle pagine social FB e IG di Irpinia poetica e sul sito www.irpiniapoetica.it