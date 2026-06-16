In Irpinia nasce l’associazione Italia-Israele: “contrastare disinformazione e pregiudizio antisemita”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’appena costituita Associazione Italia-Israele Irpinia, che ne descrive le finalità statutarie.

“Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e dei valori dell’Occidente; promozione e tutela dei diritti naturali, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. Promuovere e diffondere in Italia ed in Israele, con particolare riferimento all’Irpinia, la reciproca conoscenza sulle rispettive realtà sociali, culturali, scientifiche, enogastronomiche, artigianali ed economiche, favorendo così l’amicizia Italia‐Israele. Promuovere iniziative per diffondere corrette informazioni sulla realtà storica, geografica, sociale, economica, giuridica e storico‐giuridica, politica, etnico‐culturale dello Stato d’Israele, contribuendo a contrastare ogni forma di disinformazione; contrastare il pregiudizio antisemita, in tutte le sue forme si esplichi, con attività di studio, convegni, divulgazione e sensibilizzazione presso scuole, università, pubbliche amministrazioni, società civile. Promuovere contatti tra istituzioni ed imprenditoria italiane (in particolare irpine) e israeliane al fine di realizzare lo sviluppo della cooperazione e interscambio nel campo tecnologico, industriale, manufatturiero, edile, artigianale, agroalimentare, enologico e di altre attività. Promuovere attività culturali/turistiche, attraverso viaggi d’istruzione, per una migliore conoscenza dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, dell’enogastronomia italiani (con particolare riferimento all’Irpinia) e israeliani”.