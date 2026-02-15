Irpinia, domenica tra nuvole e schiarite

Domenica 15 febbraio 2026 all’insegna della variabilità in Irpinia. Nelle prime ore della giornata sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse più probabili sui settori al confine con il Salernitano. Nel corso della mattinata prevarrà un quadro instabile ma variabile, con possibili fenomeni locali fino al primo pomeriggio. Miglioramento atteso in serata, quando si apriranno graduali schiarite.
Le temperature sono previste in generale diminuzione, mentre i venti soffieranno dai quadranti settentrionali, in genere moderati, con possibili locali rinforzi.