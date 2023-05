Irpinia al voto, ultime ore di campagna elettorale: tutti i nomi e le liste in campo

Ultimi fuochi di campagna elettorale all’ombra dei 17 campanili irpini chiamati a rinnovare fascia tricolore e rispettiva assise comunale. Stasera gli ultimi comizi, poi calerà il silenzio fino alle ore 15:00 di lunedì 15 maggio, quando comincerà lo scrutinio che si preannuncia piuttosto rapido. Appena poco più di 42.000 gli elettori irpini chiamati alle urne in questa tornata amministrativa, meno del 10% dell’intera popolazione provinciale.

Mugnano del Cardinale unico comune al voto con oltre 5.000 residenti, ma l’attenzione è tutta rivolta sull’Alta Irpinia e su Nusco, che dovrà fare i conti con il dopo De Mita. Si vota domenica dalle 7:00 alle 23:00 e ancora lunedì dalle 7:00 alle 15:00. In ben 7 casi un’unica lista in campo, il sindaco in pectore dovrà attendere soltanto la validazione dei voti del 40% degli aventi diritto. Pletora di liste invece nelle piccolissime Rocca San Felice e Cairano.

DI SEGUITO I NOMI DI LISTE E CANDIDATI NEI 17 COMUNI IRPINI CHIAMATI ALLE URNE:

Aquilonia

Antonio Caputo (Patto per Aquilonia)

Massimiliano Lotrecchiano (Partecipazione Popolare)

Cairano

Maria Antonietta Russo (Democrazia e sviluppo)

Giuseppe Frieri (Costruiamo il futuro)

Francesco Leonetti (Uniti si vince)

Simone Fiume (L’altra Italia)

Gennaro Marchesano (La mia città)

Caposele

Lorenzo Melillo (La primavera)

Giuseppe Caruso (Orizzonte futuro)

Pietro Cetrulo (La svolta)

Casalbore

Emilio Salvatore (Libertà e progresso)

Pierfrancesco Resce (Uniti per Casalbore)

Conza della Campania

Raffaele Cantarella (Insieme per Conza)

Greci

Bartolomeo Nicola Zoccano (Per Greci)

Nicola Luigi Norcia (Greci guarda al futuro-Katundi)

Lapio

Maria Teresa Lepore detta Trisa (Noi e voi per Lapio)

Marzano di Nola

Francesco Addeo (Torre a 12 stelle)

Mugnano del Cardinale

Filomeno Caruso (Nuova alleanza popolare)

Antonello Napolitano (Terra Nostra)

Nusco

Francesco Biancaniello (Uniti per Nusco)

Antonio Iuliano (Un sindaco al servizio dei cittadini)

Gianfranco Marino (Siamo Nusco)

Rocca San Felice

Guido Cipriano (Insieme per Rocca)

Salvatore Giuliani (Insieme per Rocca San Felice)

Giuseppe Simolo (Per Rocca)

Sabato Trocchia (Progresso)

Valerio D’Amore (Insieme ancora)

San Potito Ultra

Riccardo Porfido (Facciamo San Potito 2.0)

Sant’Angelo dei Lombardi

Rosa Anna Maria Repole (Comunità attiva)

Gabriele Santoro (Insieme per Sant’Angelo)

Giovanni Romano (Con Romano sindaco)

Summonte

Ivo Capone (Summonte Unita)

Torre Le Nocelle

Toni Cardillo (Torre nel cuore)

Ada Porcile (CambiAmo Torre)

Vallata

Giuseppe Leone (Una mano per Vallata)

Volturara Irpina

Marino Sarno (Il sole)

Domenico Michele Lomazzo (Insieme per Volturara)