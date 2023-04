Irpinia al voto, c’è fibrillazione: sabato termine ultimo per le liste

Sono giorni frenetici in 17 comuni irpini. Entro mezzogiorno di sabato prossimo, infatti, vanno presentate le liste e i candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative in programma il 14 ed il 15 maggio. Gli uffici elettorali dei municipi interessati saranno aperti già da venerdì dalle 8 alle 20 e sabato per l’appunto dalle 8 alle 12.

Dalle 12 e un minuto, partiranno le sfide elettorali che, come in ogni tornata, saranno appassionate e avvincenti. La macchina organizzativa della Prefettura è in moto già da tempo per coordinare le diverse attività previste. Dal pomeriggio del 15 maggio si consoceranno i nuovi eletti.