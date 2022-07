Ipinia Pride, domani a Mercogliano anche Don Vitaliano Della Sala

All’Irpinia Pride 2022 – Rivoluzione di Pace, la marcia per i diritti LGBT+ che

domani dipingerà dei colori dell’arcobaleno le strade principali della città di

Mercogliano, ci sarà anche un intervento del prete irpino, don Vitaliano Della

Sala.

L’attuale direttore della mensa-dormitorio “Don Tonino Bello” di Avellino

nonché parroco di Capocastello – l’antico borgo frazione di Mercogliano – è

sempre stato al centro del dibattito pubblico, locale e nazionale, per le

battaglie progressiste che negli anni ha portato avanti, schierandosi ogni volta

al fianco degli indifesi e dei discriminati.

Già nei giorni scorsi, quelli che hanno accompagnato l’organizzazione del

Pride, don Vitaliano ha dimostrato grande vicinanza e supporto ad “Apple Pie:

l’amore merita LGBT+” – l’associazione avellinese che ha ideato e creato

l’evento – prima partecipando alla conferenza stampa di presentazione e, poi,

invitando il presidente di “Apple Pie”, Antonio De Padova Battista, a parlare ai

propri fedeli alla fine della messa domenicale che ha celebrato nella chiesa

dei “SS. Pietro e Paolo” di Capocastello.

Alla presenza della Stampa, don Vitaliano ha dichiarato: «In questi anni

anche in Irpinia abbiamo fatto tanti passi in avanti, pure se il cammino è

faticoso e tanti altri ne restano da fare. Per quanto mi riguarda, io appartengo

a una Chiesa progressista, dunque ritengo che anche un tradizionalista

debba avere il proprio spazio e la possibilità di esprimersi all’interno della

propria Chiesa e comunità. Ecco, non è così dall’altra parte. Ho infatti spesso

sentito dire “No, la mia Chiesa è quella fatta solo da persone che la pensano

come me”.

Perciò – ha concluso – spero davvero che dal 30 luglio in poi anche nei nostri

territori ci si cominci a confrontare davvero su queste tematiche. E il confronto

non può fare altro che bene».