Ioffredo-Castello “bacia” il suo Nik: fiori e palloncini nerazzurri per l’ultimo saluto al 40enne ucciso

“Non doveva andar così, ora siamo tutti un po’ più soli”. E’ sulle note di “Sta passando Novembre” di Eros Ramazzotti l’ultimo saluto a Nicola Zeppetelli, “Nik” per gli amici, ucciso sabato scorso a Cervinara da quattro colpi di pistola di piccolo calibro.

Un “bacio nel vento” in un caldo pomeriggio di fine febbraio. La frazione Ioffredo-Castello ha voluto dedicare un momento, alla fine del rito funebre, a quel suo figlio che tanto credeva nella rinascita della zona dopo l’alluvione. Aveva aperto un circolo, puntava a ingrandirsi. Ed è proprio davanti a quel locale che rappresentava un inno alla rinascita del centro storico che il sogno si è spezzato.

In tantissimi sono voluti salire alla Chiesa per l’addio al 40enne. Presente anche l’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca.

Tutt’intorno corone di fiori, palloncini nerazzurri, lacrime e applausi. Sulla bara, portata a spalla dai compagni di sempre, una sciarpa, anche questa nerazzurra e la maglia di Ronaldo “Il Fenomeno”, quello che i tifosi dell’Inter non potranno mai scordare. Così come Cervinara non potrà mai scordare il suo “Nik”, quel ragazzo descritto da tutti come dal cuore buono e dall’indole docile.