“Io non ti abbandono”: rinnovata a Grottolella la campagna di sensibilizzazione

Il Comune di Grottolella rinnova la campagna di sensibilizzazione e tutela verso gli animali dal titolo “IO NON TI ABBANDONO” mediante la quale si intende contrastare la pratica dell’abbandono degli animali d’affezione, cani e gatti in modo particolare, che avviene soprattutto nel periodo estivo in coincidenza con i mesi più caldi e che vede il picco più alto di abbandoni degli animali sul territorio comunale.

“Quest’amministrazione fin dal primo giorno di lavoro si è fortemente battuta per arginare l’annoso fenomeno del randagismo, abbiamo mostrato massima sensibilità e rispetto verso i nostri amici a quattro zampe. Con l’iniziativa IO NON TI ABBANDONO si vuole rinnovare il nostro impegno a tutela del benessere di tutti gli ammali d’affezione presenti sul territorio comunale. Inoltre a breve verrà organizzata una giornata di visite veterinarie gratuite, mentre sta proseguendo senza sosta il lavoro per l’adozione dei cagnolini che sono ricoverati al canile di Altavilla Irpinia. Sono già oltre 50 i cagnolini che grazie alla collaborazione di tante persone siamo riusciti a far adottare negli ultimi 3 anni. Il nostro è davvero un lavoro costante che non ammette vacanze e interruzione” dichiara Marco Grossi Vice Sindaco e delegato alle politiche per la tutela degli animali.