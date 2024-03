Investito davanti alla Facoltà: il 33enne lascia la Terapia Intensiva

AVELLINO- Il trentatreenne studente della facoltà di Enologia di Avellino investito lo scorso due febbraio davanti alla sede di Viale Italia ha lasciato la Terapia Intensiva.

La più bella notizia che in tanti aspettavano dal giorno in cui Armando Galdo era stato travolto da una vettura proprio all’ingresso della facoltà universitaria. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Il lavoro dei medici del Reparto di Terapia Intensiva del Moscati di Avellino, guidati da Angelo Storti, ha portato alla prima e importante svolta nella storia con i primi segnali di ripresa che, qualche giorno fa hanno consentito il graduale risveglio del giovane tenuto in coma farmacologico e il suo successivo trasferimento in un altro reparto della Città ospedaliera.

Per la comunità di Montefusco e per i tantissimi che da ogni parte hanno pregato per lui una bellissima notizia. Ora si attende che possa tornare alla sua passione per l’Enologia e a casa dai suoi affetti.