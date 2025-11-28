Investire nei mercati finanziari: variabili da monitorare sempre

Investire nei mercati finanziari significa impegnare una certa quantità del proprio patrimonio in denaro, con l’obiettivo di farlo crescere per un certo periodo di tempo. Tante variabili, però, influiscono sul buon esito dell’investimento e conoscerle è il primo passo verso un approccio alle borse valori più consapevole, meno dettato dalle “mode” del momento o dall’eccessivo pessimismo.

I fattori da monitorare con una certa costanza si possono suddividere in due gruppi, da una parte le variabili macroeconomiche e dall’altra quelle legate ai settori specifici in cui si sceglie di investire.

Le variabili macroeconomiche che incidono sui mercati finanziari

Lungi dal voler riportare qui un elenco per ordine d’importanza, ci limiteremo a enunciare alcuni fattori macroeconomici che incidono, o possono incidere, sull’andamento generale dei mercati finanziari sul breve e lungo periodo.

Partiamo dalle decisioni di politica monetaria, la cui responsabilità è in capo alle banche centrali. Quando l’inflazione tende a salire senza trovare un punto d’equilibrio, la banca centrale alza i tassi di interesse per aumentare il costo dei finanziamenti. Ciò porta alla riduzione entro i limiti dell’inflazione, ma diminuisce la propensione all’acquisto. Come conseguenza diretta le azioni delle società quotate diventano meno appetibili: meno acquisti di prodotti, ricavi più bassi e dividendi agli azionisti ridotti.

Anche la debolezza o la forza di una moneta può spostare masse monetarie da una borsa valori all’altra. Prendiamo come esempio il dollaro statunitense (USD) e l’euro (EUR). Nelle fasi storiche in cui l’USD si apprezza nei confronti dell’EUR, gli investitori europei sono più propensi a esporsi ai mercati finanziari statunitensi. Viceversa, gli investitori vendono azioni denominate in USD per acquistare quelle denominate in EUR.

Quindi l’investitore che sceglie di investire online deve tenere conto di tali fattori e decidere quale possa essere per lui la strategia più opportuna.

Ad esempio, un investitore di breve periodo è molto esposto agli annunci mensili sul cambio di politica monetaria o sulle fluttuazioni violente dei tassi di cambio. All’opposto, un investitore con obiettivi di crescita di lungo periodo deve monitorare la situazione per valutare se sono in corso evoluzioni profonde, ma non sempre deve modificare la sua strategia di trading per adattarsi ai mutamenti passeggeri.

Ovviamente, se sul piano geopolitico una guerra commerciale o, peggio ancora, un conflitto armato significativo dovessero mutare i rapporti di forza mondiali è chiaro che anche l’investitore di lungo periodo potrebbe essere costretto a prendere dei provvedimenti rapidi.

I fattori specifici di un settore da non sottovalutare

Poniamo il caso di aver investito in una società farmaceutica produttrice del primo farmaco contro l’obesità. Inizialmente il titolo guadagna e tanto, poi un competitor lancia il suo farmaco e, con una migliore campagna di marketing, sale al primo posto delle vendite. Ora è il secondo titolo a guadagnare e il nostro a perdere significativamente.

Nel settore minerario, invece, un’impresa estrattiva scopre un immaginario giacimento di rame con riserve del metallo tali da soddisfare ogni esigenza industriale per i prossimi 25 anni almeno. Il prezzo del rame, metallo nel quale avevamo investito, immediatamente crolla come effetto della maggiore offerta prospettata dalla scoperta.

Dunque, quando si sceglie di investire nei mercati finanziari è importante osservare con attenzione le variabili grandi e piccole che possono avere un’influenza sul nostro portafoglio di titoli.

