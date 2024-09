Investimento mortale a Montemiletto, Lunedi’ l’autopsia sulla settantaseienne

Montemiletto- Sara’ conferito lunedi’ mattina dal pm della Procura di Avellino Cecilia Annecchini l’incarico medico legale per effettuare gli accertamenti sulla salma della settantaseienne Giuseppina Dello Iacono. “Pina” come tutti la conoscevano in paese, e’ stata travolta dal Suv guidato da un 43enne di Nola mentre raggiungeva il mercato settimanale. L’automobilista e’ indagato per omicidio stradale, difeso dall’avvocato Francesco Costanzo. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Raffaele Petrillo. Le parti potranno nominare un consulente. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per ricostruire quanto e” avvenuto sono in corso.