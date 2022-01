Investimenti finanziari: ecco strategie più gettonate del momento per operare sui mercati

Il grande boom degli investimenti finanziari, dovuto all’elevato numero di persone che nell’ultimo biennio hanno iniziato ad investire autonomamente, ha portato al centro della scena diverse strategie. Sono in molti infatti a chiedersi quali siano le migliori da adottare nella speranza di far fruttare le proprie operazioni sui mercati finanziari e quali possano essere quelle che si adattano meglio a questo specifico periodo.

Negli ultimi anni l’attenzione verso le strategie d’investimento è decisamente cresciuta e ad interessarsi non sono solo i principianti ma anche utenti che possiedono già un buon livello di conoscenze e persino gli investitori esperti. In passato le strategie adottabili vertevano infatti principalmente sul lungo periodo, a causa delle commissioni sulle compravendite che non rendevano quasi mai favorevole una vendita nel breve termine.

Oggi invece l’avvento del trading online ha cambiato decisamente le carte in tavola, consentendo a molte persone di comprare azioni anche per un breve periodo e di adottare una strategia nel breve termine. Avere una buona strategia è diventato ormai un requisito importantissimo per operare sui mercati con una buona speranza di realizzare delle operazioni produttive. Nello specifico è fondamentale utilizzare una strategia ben articolata nella composizione del proprio portafoglio.

Informazione e diversificazione

Chi sceglie di operare nel mondo degli investimenti finanziari dovrà tenersi costantemente aggiornato per sfruttare al meglio tutte le opportunità che i mercati offrono. A questo proposito, per conoscere le novità del settore ed individuare le migliori piattaforme con cui investire, è possibile visitare portali specializzati come, ad esempio, InvestireFacile.net, punto di riferimento per coloro che vogliono fare trading online attuando le giuste strategie di investimento.

Oggigiorno molti trader decidono di utilizzare gli ETF e gli investimenti passivi, ovvero di adottare una completa diversificazione del portafoglio in modo che includa titoli di diverse parti del mondo e facenti riferimento a società operanti in settori tra loro diversi. In questo modo, studiando molto bene la strategia di diversificazione, molti investitori hanno ridotto il grado di rischio (sempre presente in ogni investimento) e si sono accaparrati dei buoni rendimenti quando i mercati nel loro complesso hanno avuto dei buoni rendimenti.

Questa strategia è inoltre facilmente applicabile con gli etf, i fondi di investimento appartenenti a diversi settori e indici. Nello specifico questi asset assicurano la massima diversificazione, in quanto contengono al loro interno una varietà notevole di titoli e di conseguenza sono meno soggetti alla volatilità del mercato.

Strategie d’investimento più gettonate al momento

Una strategia che piace molto a chi desidera investire nel breve termine è quella dell’intraday. Nello specifico consiste nel tentativo di sfruttare le oscillazioni minime che avvengono nell’arco di ogni giornata, provando a sommare tante piccole operazioni. Quando una giornata si rivela produttiva la somma di ogni operazione compiuta può dare risultati interessanti. Si tratta però di una strategia che richiede molto tempo, in quanto deve essere sempre seguita con attenzione, che ha un rischio non trascurabile e che non sempre si rivela produttiva.

Molto utilizzato è poi anche il Value investing, una strategia inventata dal famosissimo Warren Buffet che ha le seguenti caratteristiche:

Portafoglio ampiamente diversificato .

. Scelta di società sottovalutate.

Si fonda sull’analisi societaria.

Prevede la necessità di seguire i trend.

Presenta sempre un margine di rischio.

Nello specifico questa strategia molto interessante si basa sulla ricerca di asset che abbiano una quotazione più bassa del loro reale valore. Infine negli ultimi anni è stata particolarmente seguita anche il “Growth investing“, ovvero la strategia che prevede la necessità di investire sempre su aziende giovani ed emergenti, attive in settori che sembrano avere ottime prospettive di crescita. Spesso queste operano persino in perdita, e per questo hanno un prezzo contenuto, ma vantano ottime prospettive di crescita.

Ovviamente in questo caso si tratta di una modalità d’investimento che deve essere adottata nel lungo termine, lasciando alle società il tempo di crescere e di posizionarsi bene sui mercati finanziari. In conclusione è evidente che oggi esistono diverse strategie d’investimento e tutte queste sono accomunate dall’esigenza di conoscere bene il settore in cui una persona opera e i rischi ad esso collegati.