Inverno 2024, quali sono le principali tendenze di abbigliamento?

Lunghi cappotti, giacche a quadri, maglioni con il colletto a V, pantaloni sartoriali, camice con linee pulite, gilet e cardigan morbidi: queste sono solo alcune delle tendenze di abbigliamento dell’inverno 2024.

Superato ormai lo streetwear, quest’inverno impone un netto ritorno al passato, ad abiti belli e ben fatti, curati al massimo al fine di sopravvivere negli anni e ai trend modaioli.

Questo ovviamente non significa che per poter essere alla moda, durante quest’inverno, sia necessario spendere cifre astronomiche. Questo settore di mercato, infatti, come molti altri si è affermato notevolmente sul web, e con esso nuove forme di risparmio. Ad esempio, da qualche anno ormai c’è la possibilità di utilizzare i codici sconto su Shein per risparmiare ancora di più sugli acquisti online.

Ma quali sono le tendenze di quest’anno? Vediamole insieme.

I colori

La palette cromatica dell’inverno 2024 è incentrata principalmente su tonalità intense tendenti al rosso, come il dark cherry e soprattutto il bordeaux.

Queste tinte molto sofisticate, conferiscono un senso di eleganza e di sicurezza, in netto contrasto con le tendenze precedenti che vedevano protagonista il rosa Barbie e le sue sfumature.

Ma come si abbinano i colori scuri? Per chi non è molto audace la scelta giusta è optare per picchi di colore per arricchire un outfit neutro (bianco, beige, panna, ecc.) mentre per chi vuole osare, alcune combinazioni interessanti sono quelle con il marrone oppure con il denim.

Le scarpe

Le calzature protagoniste del 2024 sono i biker da motociclista, che hanno preso il posto degli stivali texani, molto gettonati lo scorso inverno. I biker sono ideali da abbinare a giacche e/o pantaloni in pelle, per un look molto audace.

Per quanto concerne le scarpe più eleganti, invece, i modelli di tendenza sono le décolleté con cinturino alla caviglia e “kitten heel”, ovvero un tacco molto basso, tra i 3.5 e 5 centimetri. Queste scarpe non sono perfette solo per gli abiti corti o di lunghezza media, ma anche per rendere un po’ più chic gli outfit con i pantaloni.

Un tipo di calzature senza tempo, invece, sono le sneakers. Nell’inverno 2024 quelle a suola alta lasciano spazio a modelli più bassi e casual.

Le calze a rete

Le calze a rete rappresentano un accessorio ideale per coloro che non temono particolarmente il freddo. Questo versatile elemento di moda trova ispirazione direttamente dalle passerelle, che le hanno viste integrate con stile in vari outfit Autunno Inverno 2023/2024.

Un modo trendy per indossare le calze a rete è abbinarle a sandali platform vertiginosi, creando un look audace e alla moda. Tuttavia, gli stilisti suggeriscono anche accostamenti più sofisticati, abbinando le calze a rete con completi color crema, blazer oversize indossati quasi come mini abiti, dolcevita abbinati a gonne lunghe a pieghe, meglio se con spacco che permette di far intravedere le calze.

La sostenibilità

Nel panorama della moda dell’inverno 2024, emerge una chiara tendenza verso la sostenibilità ambientale, evidenziata da scelte dei principali brand come l’utilizzo di fibre riciclate, la riduzione delle emissioni dovute alla produzione, il riuso di pezzi in magazzino e un miglior impiego delle risorse energetiche.

Numerosi brand stanno adottando pratiche eco-friendly, con un focus anche sui packaging biodegradabili. Questa evoluzione riflette un cambio di prospettiva nell’industria della moda, in cui l’attenzione alla sostenibilità va oltre il semplice concetto di “fashion”.

Nel 2024, quindi, la moda non è solo un’espressione di stile, ma anche un veicolo di cambiamento positivo, che promuove un approccio più sostenibile e consapevole.

I pantaloni larghi

La moda invernale del 2024 vede una conferma del trend dei pantaloni ampi, morbidi e confortevoli, nonostante qualche “incursione” di modelli leggermente più aderenti alle gambe. Questa tendenza abbraccia una varietà di tipologie di pantaloni, tra cui quelli sartoriali, in pelle, ma anche i modelli cargo, quelli in velluto e addirittura i pantaloni stampati.

La versatilità di questo capo è stata mostrata da diversi stilisti sulle passerelle, che hanno dimostrato con i loro look che non esiste una regola rigida per indossarli. Si possono abbinare con top, gilet, maglioni, crop o capi più aderenti al corpo, offrendo molteplici opzioni a seconda delle occasioni di utilizzo.

Le borse

Come già detto, la stagione invernale 2024 si distingue per i colori, una tendenza che si riflette anche nelle borse, divenute accessori capaci di dare un tocco in più anche al look meno audaci.

Tornano in auge le maxi bag, pratiche e spaziose, con un tocco fashion che le rende adatte non solo agli outfit quotidiani ma anche per l’università o l’ufficio, soprattutto quelle che richiamano lo stile delle cartelle. Accanto a questa tendenza se ne sta affermando una in apparente contrasto, ovvero quella delle cosiddette “mini bag”, caratterizzate principalmente da colori pastello, da forme tondeggianti e manici molto corti.

Un tipo di borsa altrettanto fashion è quella goffrata. Dopo un periodo in cui questo stile aveva ceduto il passo al matelassé, nel 2024 fa un ritorno trionfale sulle passerelle. Queste borse, realizzate con pellami o tessuti dall’aspetto arricciato, sono molto eleganti e al contempo originali.