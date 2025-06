Invasione di calabroni in Via Verdi: i Vigili del Fuoco transennano la zona a rischio

AVELLINO – Un vero e proprio sciame di calabroni che da ore si aggira lungo il marciapiedi che costeggia il Carcere Borbonico in Via Verdi. Quello per cui, dopo le verifiche dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino si è reso necessario, anche per il pericolo di eventuali punture a soggetti a rischio (anziani e bambini), transennare tutta la zona. Una misura che si è resa necessaria anche per individuare l’ eventuale nido lungo la strada e procedere alla bonifica. Cosa che dovrebbe spettare al Comune di Avellino. Si raccomanda prudenza nella zona, soprattutto per i soggetti potenzialmente a rischio.