Intervento in tempi record del 118 di Montemiletto: una coppia di Ariano dà alla luce Sara in auto

Notizie che fanno bene al cuore, ancor di più in periodi così difficili. Un parto in auto, il soccorso del 118 di Montemiletto e una nuova vita che nasce, Sara che viene al mondo in un giorno sicuramente da ricordare e da incorniciare.

E’ successo tutto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14. La centrale operativa del 118 di Avellino allerta il 118 di Montemiletto gestito dalla Pubblica Assistenza “Italo Capobianco”. La telefonata è concitata, perché al centralino del 118 del capoluogo è giunta la richiesta di aiuto di una mamma che sta partorendo in macchina nei pressi del casello autostradale di Benevento, a Castel del Lago.

In sei minuti, alla velocità della luce, gli operatori del 118 di Montemiletto – ai quali va un grande plauso per il lavoro svolto – raggiungono la famiglia di Ariano Irpino: in auto, oltre alla neomamma di 24 anni, c’è anche il marito, neopapà.

Sara è nata in auto, il 118 di Montemiletto presta la prima assitenza alla donna e alla neonata. E poi, il trasporto all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove la famiglia ha potuto brindare felice, con mamma e figlia che stanno benissimo.