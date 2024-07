Intervento spettacolare dei Vigili del Fuoco: salvato un barbagianni

Durante la mattina di oggi 15 luglio la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano Irpino ha effettuato un intervento a dir poco spettacolare. Allertati per il salvataggio di un Barbagianni che si era introdotto in una canna fumaria di un’abitazione di contrada Fiumarelle ad Ariano Irpino, e che non riusciva più a uscire, con non poche difficoltà la squadra è riuscita a recuperare il piccolo rapace notturno e poi liberarlo nel suo habitat naturale.

In questo periodo in cui i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati a intervenire per interventi molto brutti, una nota a lieto fine ha riportato il sorriso tra tutto il personale.