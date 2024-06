Intervento di Cardiologia Interventistica all’ospedale di Ariano salva la vita di un 81enne

Straordinario intervento dell’equipe di Cardiologia interventista del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. L’attivazione del nuovo servizio, fortemente voluto dal Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha consentito di salvare la vita ad un uomo di 81 anni arrivato in ospedale in condizioni disperate.

Il paziente, giunto in shock cardiogeno tramite allerta COT 118 da Villanova del Battista, è stato condotto tempestivamente in Emodinamica. Dopo avergli impiantato un peacemaker temporaneo, gli è stata praticata una coronarografia d’urgenza che ha evidenziato una dissezione spiraliforme del tronco comune, una severa stenosi subocclusiva della discendente anteriore e anche una occlusione completa della circonflessa ostiale.

Su questa diagnosi, l’equipe guidata dal dott. Vittorio Ambrosini ha praticato un’angioplastica primaria di iva del tronco comune e disostruzione della circonflessa con impianto di multipli stent. In condizioni di stabilità il paziente è stato condotto in UTIC per il prosieguo terapeutico e di stretta osservazione.

Un lavoro enorme di equipe della UOC Cardiologia Emodinamica di Ariano Irpino con la preziosa assistenza del medico rianimatore. 30 minuti di intervento per un servizio che ha consentito di salvare la vita di un paziente che diversamente sarebbe deceduto.

Dall’attivazione del servizio di Cardiologia interventistica l’Emodinamica di Ariano Irpino ha effettuato già 35 coronarografie e 25 angioplastiche, consentendo di salvare la vita di numerosi pazienti.