Interruzione erogazione idrica: ecco in quali Comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di un guasto verificatosi su una condotta adduttrice nel territorio del Comune di Cassano, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica in ragione dei tempi di lavoro per operare la riparazione, nei Comuni interessati.
Il ripristino della portata addotta è previsto nel pomeriggio/sera di oggi 12 settembre.
1. AVELLINO (Loc. Cesine e Serbatoio Pennini)
2. AVELLINO (Casa Circondariale)
3. AVELLINO (Clinica Villa Esther)
4. AVELLINO (Centro Dialysis)
5. ATRIPALDA (Fraz. Cerzete)
6. ARIANO IRPINO
7. ARIANO IRPINO (Casa Circondariale)
8. ARIANO IRPINO (Ospedale)
9. CASSANO IRPINO
10. LIONI
11. TORELLA LOMBARDI
12. VILLAMAINA
13. GESUALDO
14. GROTTAMINARDA
15. STURNO
16. TORRIONI
17. CHIANCHE
18. PETRURO IRPINO
19. SANTA PAOLINA
20. TORRE LE NOCELLE
21. SANT’ANGELO A CUPOLO
22. SAN LEUCIO DEL SANNIO
23. PANNARANO
24. APOLLOSA
25. ARPAISE
26. CEPPALONI
27. MONTEFUSCO
28. SAN GIORGIO DEL SANNIO
45. PIETRASTORNINA
46. ROCCABASCERANA
47. SANT’ANGELO ALL’ESCA
48. AIELLO DEL SABATO
49. CESINALI
50. S. MICHELE DI SERINO (Rurale)
51. FORINO
52. CONTRADA
53. PAROLISE
54. SAN POTITO ULTRA
55. SORBO SERPICO
56. SALZA IRPINA
57. CANDIDA
58. MANOCALZATI
59. PRATA PRICIPATO ULTRA
60. PRATOLA SERRA
61. MONTEFREDANE
62. GROTTOLELLA
63. CAPRIGLIA IRPINA
64. ALTAVILLA IRPINA
65. MONTEFALCIONE
66. MONTEMILETTO
67. BONITO
68. APICE
69. PADULI
70. SANT’ARCANGELO TRIMONTE
71. TAURASI
72. CASTELFRANCI
73. PATERNOPOLI
29. CALVI
30. SAN NAZZARO 74. LUOGOSANO
75. CAMPOLATTARO 31. SAN MARTINO SANNITA 76. PIETRELCINA
32. SAN NICOLA MANFREDI 77. PESCO SANNITA 33. MONTEMARANO 78. PAGO VEIANO 34. CASTELVETERE SUL CALORE 79. CASALDUNI
35. MELITO IRPINO 80. CASALDUNI (STIR) 36. MONTECALVO IRPINO
37. SAVIGNANO IRPINO
38. GRECI
39. VILLANOVA DEL BATTISTA
40. FONTANAROSA
41. FLUMERI
42. FLUMERI (A.S.I.)
43. MIRABELLA ECLANO
44. FRIGENTO (RURALE)
81. FRAGNETO MONFORTE
82. PONTELANDOLFO
83. REINO
84. MERCOGLIANO
85. MONTEFORTE IRPINO
86. MUGNANO DEL CARDINALE
87. SIRIGNANO
88. QUADRELLE
89. OSPEDALETTO D’ALPINOLO
90. SANT’ANGELO A SCALA
91. SUMMONTE