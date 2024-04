Interruzione del servizio idrico: tutte le scuole chiuse per due giorni a Benevento

“Domani e dopodomani sono chiuse tutte le scuole, anche quelle dove l‘acqua viene erogata. Lo stesso vale per gli asili per ragioni igienico-sanitarie e disagi vari”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella modifica la sua ordinanza che inizialmente prevedeva la chiusura dei soli plessi dove non verrà erogato il servizio idrico. Dunque, a Benevento rimaranno chiuse tutte le scuole e gli asili per due giorni.

Motivo dell’interruzione idrica i lavori sulla linea ferroviaria Alta Velocità Napoli-Bari (tratta Cancello-Benevento). Gli interventi saranno effettuati dalle 16:00 di giovedì 4 aprile alle 16:00 di sabato 6 aprile. Il disagio riguarderà anche diverse zona della provincia del Sannio, come Melizzano, Ponte, Torrecuso e Castelvenere.