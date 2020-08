Altre news dall'Italia e dal Mondo Interni, Sibilia (M5S): “Dai Vigili del Fuoco mezzi e risorse in Libano per contribuire ai soccorsi e supportare la popolazione” 19 Agosto 2020

“Lunedì prossimo partirà da Civitavecchia con destinazione Beirut un carico di materiali e mezzi di soccorso donati ai colleghi libanesi dai nostri Vigili del Fuoco, reduci da una missione nel Paese dei Cedri all’indomani della catastrofica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato la capitale del Paese. Dopo il supporto fattivo assicurato dai professionisti dei nuclei specializzati in minaccia chimico – batteriologica, i nostri Vigili del Fuoco contribuiranno così concretamente, con materiali e mezzi di soccorso che in questo momento per gli amici libanesi sono indispensabili, a velocizzare i soccorsi nella parte della città ridotta in macerie e a riportare la normalità in un Paese ferito. Ho potuto per ora solo sentire al telefono il capo della squadra rientrata in Italia qualche giorno fa, l’ingegner Fiore, in quanto l’intero team si trova tuttora in quarantena; eppure ho potuto cogliere l’importanza della nostra missione di soccorso in quel preciso momento. Il dono che lunedì porteremo a Beirut è una promessa mantenuta dei nostri Vigili del Fuoco ai loro colleghi, chiamati a portare soccorso alla città più popolosa del Paese e ancora alle prese con le ricerche dei dispersi ed è anche abbraccio dell’Italia al Libano con l’esortazione a rialzarsi con coraggio dalla tragedia che li ha colpiti”.