Intensificati i controlli nel Vallo di Lauro: denunciate tre persone

I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV), nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio del Vallo di Lauro (AV), hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 29enne del posto, con a carico precedenti di polizia, che aveva adibito una porzione di terreno nella sua disponibilità alla coltivazione di alcune piantine di cannabis con infiorescenze, debitamente sottoposte a sequestro.

Gli agenti del Commissariato di P.S. hanno altresì deferito all’Autorità Giudiziaria 44enne della provincia di Napoli, con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per furto di un’autovettura.

In particolare, a seguito di denuncia sporta dal proprietario del veicolo presso il locale Commissariato di P.S., veniva avviata una tempestiva attività di indagine che consentiva agli agenti di risalire all’autore.

È stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria un 64enne,residente nel Vallo di Lauro (AV), per furto.

Il predetto, all’interno di un supermercato cittadino, si impossessava del portafoglio di un cliente dell’esercizio commerciale.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.