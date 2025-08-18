Integrazione e Autonomia, via libera al progetto “Pianeta SNAI” del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi



Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi è risultato terzo in graduatoria nell’Avviso pubblico “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi”. Il progetto presentato e approvato dalla Giunta regionale si chiama “PIANETA SNAI – Programma di Integrazione e Autonomia nelle Terre dell’Alta Irpinia” in rete con la Strategia per le Aree Interne. Nasce dalla volontà del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in accordo con i Comuni dell’Area Interna “Città dell’Alta Irpinia”, di realizzare un intervento integrato volto a favorire l’autonomia abitativa, socio-economica e lavorativa di cittadini di paesi terzi regolarmente presenti sul territorio e inseriti nei progetti SAI attivi nei Comuni dell’area. Il partenariato è guidato da Irpinia 2000 Onlus, con Intra Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa di Comunità Stazione Goleto. È inoltre sostenuto da una rete di partner associati, tra cui istituzioni scolastiche, centri per l’impiego, enti religiosi, sindacati, imprese agricole, università, organizzazioni culturali e associazioni locali.

Il progetto si propone di offrire soluzioni abitative temporanee, dignitose e regolamentate per cittadini di paesi terzi; rafforzare la connessione tra accoglienza, sistema produttivo e servizi territoriali; creare uno spazio multifunzionale che diventi punto di riferimento per l’inclusione e l’orientamento sul territorio.

Tra gli impatti attesi, una maggiore stabilità abitativa per cittadini stranieri con percorsi SAI conclusi; l’aumento delle competenze trasversali e occupabilità dei beneficiari; il rafforzamento delle reti territoriali di inclusione; la valorizzazione del patrimonio pubblico come bene comune e presidio sociale; il Contributo concreto alla resilienza demografica dell’Alta Irpinia.