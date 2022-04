“Insieme è bello”: la Valle Caudina si unisce per la tutela dell’ambiente. Associazioni e amministrazioni si coalizzano e danno vita alla prima edizione delle giornate ecologiche “Insieme è bello, ripulire e amare la Valle ancor piu bello” . Per la prima volta, tutti insieme. In campo Cervinara, Paolisi, Rotondi, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana, per “costruire uniti un percorso di sensibilizzazione con un solo obiettivo: creare una cultura del rispetto ambientale, di cura e amore per il nostro verde”.

“Questo ritrovato desiderio di vivere esperienze comuni nasce dalla consapevolezza che insieme è bello, così come dice il titolo, ma è anche necessario per creare una rete di intenti, di progetti, di condivisione per migliorare non solo la vita nella Valle Caudina, ma anche l’accoglienza e l’ospitalità di chi viene a farci visita.Verranno coinvolti i bambini, gli adolescenti, i giovani con le loro famiglie. Ogni associazione parteciperà attivamente a tutte le giornate programmate”.